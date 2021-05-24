عربي-دولي

السيسي: شراكتنا مع السعودية بناءة على جميع المستويات

Lebanon 24
24-05-2021 | 23:14
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية ومصر "استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أم القطاع الخاص في البلدين".


جاء ذلك خلال استقباله المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، الذي نقل تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان له، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الرئيس المصري من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين.

وأضاف السيسي أن العلاقات بين القاهرة والرياض تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه.

وأكد أن قيادتي البلدين تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية "أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة".
المصدر: سكاي نيوز
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