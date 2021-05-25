عربي-دولي

شاهدوا الفيديو الأول للمعارض البيلاروسي بعد إنزاله من الطائرة وتوقيفه.. هذا ما قاله

Lebanon 24
25-05-2021 | 03:00
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ظهر الصحافي البيلاروسي المعارض Roman Protasevich في فيديو صوّر أمس في مكان احتجازه بالعاصمة البيلاروسية، مينسك، في مركز توقيفه. وظهر المعارض يقول: "اسمي رومان بروتاسيفيتش. أمس اعتقلت من قبل الشرطة في مطار مينسك، وأنا في مركز"مينسك 1" للاحتجاز، وبامكاني القول إني لا أعاني من أي مشكلة صحية، خصوصا بقلبي أو غيره. أُعامل باحترام ووفقا للقانون، وأتعاون حاليا مع التحقيقات، وأعترف بتنظيم احتجاجات في مينسك" وفق تعبيره.

وكان الرئس الأميركي، جو بادين، ندد أمس بتغيير مسار طائرة ركاب تابعة لشركة Ryanair البريطانية، وكان فيها المعارض مع أكثر من 100 آخرين. 

كما تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى المعارضة البيلاروسية المقيمة في منفاها بليتوانيا، وهي Svetlana Tikhanovskaya البالغة 38 سنة، وعبر لها عن "دعم الولايات المتحدة القوي للمطالبات بتوفير الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية" لليتوانيين، وفق بيان أصدره عن المعارض الذي كان متوجها بالطائرة من العاصمة اليونانية أثينا الى مدينة Vilnius في ليتوانيا. 

الفيديو أثار أيضا حفيظة المعارضة "سفيتلانا تيكانوفسكايا" فأسرعت الى منصتها في "تويتر" وكتبت تغريدة من ليتوانيا قالت فيها: "هكذا يبدو رومان تحت ضغط جسدي ومعنوي. أطالب بالإفراج الفوري عن رومان وجميع السجناء السياسيين".
المصدر: العربية
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