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تفعيل خدمة "ديلفري" للتطعيم ضد كورونا.. أين؟

Lebanon 24
25-05-2021 | 03:30
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أكد مسؤول في وزارة الصحة المصرية أن الوزارة اتخذت قرارا بالعمل بخدمة التطعيم ضد كورونا في المنازل للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن الخدمة تخص الفئات غير القادرة على الحركة.

وقال الدكتور رامي جلال، مدير مكتب مساعد وزيرة الصحة، في تصريح إنه "استجابة وتخفيفا على الحالات المستحقة اتخذت وزارة الصحة والسكان خدمة التطعيم في المنزل للفئات المستحقة، وتم تعميم مركز في محافظات الجمهورية بالكامل".

ولفت إلى أن "الخدمة تخص الفئات غير القادرة على الحركة".

وأضاف أن "الخطوات التي تتم للحصول على الخدمة تتمثل في التسجيل على الموقع الرسمي الخاصة بالتطعيم، وبعدها يتم الاتصال بالخط الساخن، وفي نهاية اليوم يتم تحديد المواطنين المستحقين، وعلى الفور تتحرك السيارة للمنزل المستهدف بعد التأكد أن الحالة مستحقة".
المصدر: الأهرام
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