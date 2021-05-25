عربي-دولي

بالأسماء.. من هم المرشّحون المؤهّلون لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية

Lebanon 24
25-05-2021 | 02:25
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كشفت وكالة أنباء "فارس" عن القائمة "غير الرسمية" للمرشّحين الذين أكّد مجلس صيانة الدستور في إيران أهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد والمقرّر إجراؤها يوم 18 حزيران المقبل.

وبحسب "فارس"، تضمّ القائمة غير الرسمية 7 مرشّحين للانتخابات الرئاسية وهم: إبراهيم رئيسي، محسن رضائي، محسن مهرعلي زادة، سعيد جليلي، علي رضا زاكاني، عبدالناصر همتي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي مساء الإثنين عن انتهاء البت من قبل هذا المجلس في أهلية المترشحين، وقال إنّه سيتم ارسال القائمة هذه الليلة الى وزارة الداخلية التي ستقوم بالاعلان عنها لاحقاً.

المصدر: وكالة فارس
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