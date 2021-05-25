لأول مرة... ماذا تفعل قاذفات "تو-22" الروسية في سوريا؟ (فيديو)

هبطت قاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22إم3 لأول مرة في قاعدة حميميم الجوية.هذه المرة، سيتقن الطاقم المهارات العملية لممارسة مهام التدريب في مناطق جغرافية جديدة أثناء الرحلات الجوية في المجال الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط.قبل الهبوط، قامت مجموعة من القاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ برحلة طويلة، وبعد ذلك سارت فوق المدرج مع مراسم احتفالية.قال فاليري، قائد طاقم تو -22 إم 3، "لأول مرة، حلقت قاذفات الصواريخ بعيدة المدى من طراز تو -22 إم 3 من المطارات الجنوبية للاتحاد الروسي إلى قاعدة حميميم الجوية".بعد الانتهاء من المهمات التدريبية للسيطرة على المجال الجوي الجديد، ستعود القاذفات إلى قواعدها في روسيا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مطار حميميم بات الآن قادرًا على استقبال جميع أنواع الطائرات الموجودة في خدمة القوات الجوية الروسية. من بينها طائرات ثقيلة. تم الانتهاء من إعادة بناء المدرج الثاني - تم استبدال الطلاء بالكامل وتركيب معدات إضاءة وراديو جديدة في القاعدة الجوية.