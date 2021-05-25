عربي-دولي

لأول مرة... ماذا تفعل قاذفات "تو-22" الروسية في سوريا؟ (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-826730-637575437417956813.jpg
Doc-P-826730-637575437417956813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هبطت قاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22إم3 لأول مرة في قاعدة حميميم الجوية.

هذه المرة، سيتقن الطاقم المهارات العملية لممارسة مهام التدريب في مناطق جغرافية جديدة أثناء الرحلات الجوية في المجال الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط.

قبل الهبوط، قامت مجموعة من القاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ برحلة طويلة، وبعد ذلك سارت فوق المدرج مع مراسم احتفالية.

قال فاليري، قائد طاقم تو -22 إم 3، "لأول مرة، حلقت قاذفات الصواريخ بعيدة المدى من طراز تو -22 إم 3 من المطارات الجنوبية للاتحاد الروسي إلى قاعدة حميميم الجوية".

بعد الانتهاء من المهمات التدريبية للسيطرة على المجال الجوي الجديد، ستعود القاذفات إلى قواعدها في روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مطار حميميم بات الآن قادرًا على استقبال جميع أنواع الطائرات الموجودة في خدمة القوات الجوية الروسية. من بينها طائرات ثقيلة. تم الانتهاء من إعادة بناء المدرج الثاني - تم استبدال الطلاء بالكامل وتركيب معدات إضاءة وراديو جديدة في القاعدة الجوية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:06 | 2021-05-25
16:59 | 2021-05-25
16:30 | 2021-05-25
16:00 | 2021-05-25
15:30 | 2021-05-25
15:00 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website