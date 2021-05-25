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إلقاء القبض على "ملك الكوكايين"!

Lebanon 24
25-05-2021 | 07:00
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ألقت السلطات البرازيلية، أمس الاثنين، القبض على رجل العصابات الإيطالي الهارب، روكو مورابيتو، المعروف باسم "ملك الكوكايين".

ووفقا لصحيفة "لا دياريا جوستيسيا" الأوروغوايية، تم اعتقال مورابيتو في فندق في مدينة جواو بيسوا البرازيلية، خلال عملية مشتركة بين أجهزة الأمن الإيطالية والبرازيلية، إلى جانب فينتشنزو باسكينو، البالغ من العمر 34 عاما، وهو واحد من أكثر عشرة أشخاص مطلوبين في إيطاليا.

شارك في العملية أكثر من 20 ضابط مخابرات إيطالي، بالإضافة إلى عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وفي 23 حزيران 2019، هرب مورابيتو من سجن أوروغواي المركزي، حيث كان ينتظر تسليمه إلى وطنه. وتم تنظيم الهروب بمساعدة العديد من شركائه، الذين اعتقلتهم الشرطة فيما بعد.

وكان مورابيتو قد اعتقل بعد أن ظل هاربا 20 عاما بسبب إدانته في قضايا الارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.
المصدر: سبوتنيك
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