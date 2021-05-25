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رسمياً.. أسماء المرشّحين المؤهّلين لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية

Lebanon 24
25-05-2021 | 06:45
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أعلنت لجنة الانتخابات في إيران، اليوم الثلاثاء، أسماء 7 مرشّحين أكّد مجلس صيانة الدستور في البلاد رسمياً أهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد المقرّر إجراؤها يوم 18 حزيران المقبل.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد قالت لجنة الانتخابات في بيان: "تنفيذاً للمادة 60 من الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، نعلن في ما يلي أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ 13 الذين تم تاكيد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور:

1- سعيد جليلي - رقم الترشيح 22.

2- محسن رضائي – رقم الترشيح 44.

3- ابراهيم رئيسي – رقم الترشيح 33.

4- علي رضا زاكاني – رقم الترشيح 55.

5- امير حسين قاضي زادة هاشمي – رقم الترشيح 66.

6- محسن مهرعلي زادة – رقم الترشيح 77.

7- عبدالناصر همتي – رقم الترشيح 88".

وبناء على المادة 66 من القانون ستبدأ الأنشطة الانتخابية للرئاسة الإيرانية رسمياً من موعد إعلان الاسماء من قبل وزارة الداخلية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع التي تجري يوم 18 حزيران المقبل. 
 
المصدر: وكالة فارس
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