عربي-دولي

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية

Lebanon 24
25-05-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-826776-637575518423784176.jpg
Doc-P-826776-637575518423784176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغلقت السعودية مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، ما أدى إلى تأجيل رحلة إسرائيلية من مطار بن غوريون إلى دبي، منذ الساعة 9 صباحا، اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "13" العبرية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ووكالة "رويترز"، قد كشفتا في 30 آب 2020، عن مصادرهما، أن السعودية وافقت على أن تجري رحلة شركة "إلعال" في 31 أغسطس 2020، من تل أبيب إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية. 

في حين كشفت مواقع لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة "العال" الإسرائيلية التي تقل وفدا أمريكيا إسرائيليا من تل أبيب إلى أبوظبي دخلت المجال الجوي السعودي، في 31 لأغسطس 2020.

وأظهرت بيانات موقع "Flightradar24" أن رحلة طيران "العال" (إي.إل.واي971) عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية.

وكانت السلطات السعودية صادقت على مرور أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي، في نهاية تشرين الثاني الماضي، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن أن السعودية وافقت على أن تجري الرحلة التجارية الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، عبر أجواء المملكة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:06 | 2021-05-25
16:59 | 2021-05-25
16:30 | 2021-05-25
16:00 | 2021-05-25
15:30 | 2021-05-25
15:00 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website