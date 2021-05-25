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الكرملين يتحدث عن الاجتماع المقبل بين بوتين ولوكاشينكو

Lebanon 24
25-05-2021 | 10:30
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صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو سيلتقيان قبل نهاية الشهر.

ولفت بيسكوف إلى أن التحضير لهذا الاجتماع كان يجري قبل حادثة طائرة ريان إير، مشيرا إلى أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكوشينكو سيتمكن خلال هذا الاجتماع من إبلاغ بوتين بالتفاصيل والظروف والأسباب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين بهذا الشأن: "الاجتماع فعلا مخطط لعقده في نهاية الشهر. سنبلغكم بموعد ومكان انعقاده. وقد تم التخطيط له وإعداده حتى قبل أحداث يوم الأحد. بالتأكيد، إذا تم عقده، سيكون لدى الرئيس لوكاشينكو بالطبع فرصة لإبلاغ رئيس الدولة الروسية بالتفصيل بظروف وأسباب ما حدث".

وأشار بيسكوف إلى أنه "بالنسبة لأي مساعدة تتعلق برحلة رايان إير، فهذا يعتمد على ما سيقوله الجانب البيلاروسي خلال هذه الاتصالات".
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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