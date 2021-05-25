هذا موعد القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن

أفادت شبكة "سي ان ان" الأميركية أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن ستعقد في سويسرا يومي 15 و16 حزيران القادم.وأكدت الشبكة نقلا عن اثنين من كبار المسؤولين الأميركيين أن مدينة جنيف السويسرية ستحتضن الاجتماع الذي طال انتظاره بين الزعيمين. ومن المتوقع أن يمثل اجتماع بايدن مع بوتين نهاية الجولة الدولية الأولى للرئيس الأميركي منذ توليه منصب الرئاسة.وأشارت الشبكة التلفزيونية إلى أن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض رفض التعليق على المعطيات الخاصة بالمكان والموعد المحتملين للقمة "حتى الاتفاق النهائي على كافة التفاصيل".