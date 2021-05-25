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خبر سار بشأن لقاح "موديرنا".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
25-05-2021 | 16:59
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أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية "موديرنا"، الثلاثاء أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 كان "فعالًا جدًا" لدى الأطفال واليافعين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وفقًا لنتائج التجارب السريرية الكاملة.

وقالت الشركة إنها تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح لاستخدام لقاحها لهذه الفئة العمرية في أوائل حزيران/يونيو من الهيئات الناظمة في جميع أنحاء العالم".

حصل لقاح فايزر/بايونتيك على تصريح لاستخدامه لدى هذه الفئة العمرية في الكثير من البلدان بما فيها الولايات المتحدة. 

وقال ستيفان بانسيل رئيس شركة موديرنا في بيان "نشعر بالارتياح بعدما ثبتت فعالة عالية (للقاح) في الوقاية من كوفيد-19 لدى الشباب اليافعين. ...سنرفع هذه النتائج إلى إدارة الغذاء والدواء والجهات الناظمة في جميع أنحاء العالم في أوائل حزيران ونسعى للحصول على إذن".

شملت دراسة موديرنا أكثر من 3700 مشارك تراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا في الولايات المتحدة، تلقى ثلثاهم اللقاح والثلث الآخر دواءً وهميًا.

وقالت موديرنا في بيان: "بعد جرعتين، لم تُلاحظ أي إصابة بكوفيد لدى المجموعة التي تلقت اللقاح ... في مقابل 4 إصابات في مجموعة الدواء الوهمي، ما يعني فعالية اللقاح بنسبة 100% بعد 14 يومًا من الجرعة الثانية". 

وبعد الجرعة الأولى، لوحظت فعالية بنسبة 93% وفق الشركة التي قالت إن تحمل اللقاح "جيد بشكل عام" و"لم يتم التعرف على ما يثير مخاوف بشأن سلامته حتى الآن". أما الآثار الجانبية فكانت هي نفسها التي لوحظت عند البالغين ومنها ألم في موقع الحقن وإرهاق و قشعريرة.
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