عربي-دولي

إندونيسيا توقف 4 أشخاص سرقوا لقاحات "كورونا"

Lebanon 24
25-05-2021 | 13:30
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أعلنت السلطات الإندونيسية الثلاثاء القبض على أربعة أشخاص بتهمة سرقة لقاحات مخصصة للسجناء وبيعها للعامة.

وحصل المشتبه بهم على أكثر من ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفاك" الصيني مخصصة السجناء، وعرضوها على مشترين في العاصمة جاكرتا وفي مدينة ميدان بشمال سومطرة مقابل حوالى 250 ألف روبية (17 دولاراً) لكل منها.

وقالت الشرطة إن الموقوفين الأربعة بينهم طبيب في سجن في ميدان ومسؤول صحي محلي، قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بموجب قانون مكافحة الفساد في إندونيسيا.

وأوضح المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة هادي وحيودي لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان "احد المشتبه بهم جلب اللقاحات الى جاكرتا حيث اكتشفنا ايضا بعض المواقع التي تقدم الخدمة".

وتضررت إندونيسيا بشدة من جائحة كوفيد-19، وهي بصدد تنفيذ برنامج تطعيم ضخم لسكانها البالغ عددهم حوالى 270 مليون نسمة.

وحالياً، ينتظر عشرات الملايين حصولهم على اللقاح، في ظل إعطاء السلطات الأولوية للإمدادات المحدودة للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك السجناء في السجون المكتظة في إندونيسيا.

ويُعرف نظام السجون في البلاد بظروفه السيئة، وقد حذرت جماعات حقوقية من خطر تفشي فيروس كورونا بين السجناء في كل أنحاء الأرخبيل.

وتأتي الاعتقالات بعد فضيحة لقاح أخرى في شمال سومطرة هذا الشهر، تمثلت بإعلان الشرطة أنها ضبطت عاملين صحيين في مطار ميدان يعيدون استخدام أعواد قطنية مستعملة في اختبارات كوفيد -19 من طريق غسلها وإعادة تغليفها.

وأشارت الشرطة إن هذه الارتكابات قد تكون طاولت آلاف الركاب الذين خضعوا للاختبار في المطار.

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