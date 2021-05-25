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عربي-دولي
دولة تتعقب مصابي "كورونا" بالكلاب البوليسية.. من هي؟
Lebanon 24
25-05-2021
|
15:30
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أعلن علماء بريطانيون، الاثنين، أن كلاباً بوليسية تلقت تدريباً بالاستعانة بجوارب ارتداها مصابون بفيروس كورونا، قد تُستخدم قريباً في المطارات أو في أماكن التجمعات للتعرف على مرضى كورونا من خلال رصد "رائحة كورونا"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأشار العلماء إلى أنّ الكلاب المدربة يمكنها فحص عدة مئات من الأشخاص في غضون نصف ساعة واكتشاف المصابين بدقة تصل إلى 94.3%.
واشتملت الدراسة، التي لا تزال في مرحلة مبكرة، على قرابة 3500 من الجوارب والقمصان غير المغسولة التي ارتداها مرضى سابقون بـ"كُورونا".
وأوضح الباحثون أنّ الكلاب استطاعت اكتشاف الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو التي تعاني من أعراض متوسطة، بالإضافة حالات العدوى بالسلالة المتحورة من فيروس كُورونا التي ظهرت في بريطانيا أواخر العام الماضي.
وفي السياق، قال ستيف لينزي الأستاذ في قسم العلوم الحيوية في جامعة دورم والذي شارك في الدراسة: "يمكن أن تكون الكلاب طريقة رائعة لفحص عدد كبير من الأشخاص بسرعة ومنع دخول كُورونا مرة أخرى إلى المملكة المتحدة".
إلى ذلك، قال جيمس لوجان، اخصائي مكافحة الأمراض في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، والذي ترأس فريق البحث، إن "الميزة الرئيسية التي تتميز بها الكلاب البوليسية عن طرق المسح الأخرى هي "سرعتها المذهلة ودقتها الكبيرة مع مجموعات كبيرة من الأشخاص".
وتأتي الدراسة البريطانية إلى جانب مشروعات تجريبية أخرى تجري في فنلندا وألمانيا وتشيلي وأماكن أخرى تستخدم الكلاب البوليسية في رصد كُورونا في المطارات.
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