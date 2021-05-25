عربي-دولي

إثيوبيا تغازل مصر والسودان.. وتتمسك بـ"موعد تموز" بشأن سد النهضة

Lebanon 24
25-05-2021 | 12:30
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أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أن أديس أبابا تتوقع استئنافا قريبا للمفاوضات الثلاثية، التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، أن الموقف الإثيوبي في مكانه تجاه الملء الثاني والتمسك بقيادة الاتحاد الإفريقي حول المفاوضات. 

وقال مفتي أن بلاده تتوقع دعوة للأطراف الثلاث في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة.

وأكدت إثيوبيا مراراً أنها تنوي إجراء الملء الثاني لسد النهضة والذي يقدر بـ 13.5 مليار متر مكعب، في موعده المقرر في تموز المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

ومن ناحيته، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
المصدر: سكاي نيوز
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