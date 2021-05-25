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ميانمار تعتقل صحفياً أميركياً أثناء مغادرته البلاد

Lebanon 24
25-05-2021 | 15:00
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اعتقلت سلطات ميانمار (بورما) مدير تحرير موقع إخباري يحمل الجنسية الأميركية، الاثنين، أثناء محاولته مغادرة البلاد في رحلة جوية، وهو رابع صحفي أجنبي محتجز منذ الانقلاب.

وقالت "فرونتير ميانمار" المؤسسة التي تدير الموقع إن داني فينستر (37 عاما) اعتقل عند البوابة الدولية الرئيسية في يانغون أثناء استعداده للسفر إلى ماليزيا.

وأضافت المؤسسة أنه نُقل إلى سجن إنسين في يانغون، مشيرة إلى أنها لا تعرف سببا لاعتقاله ولم تستطع التواصل معه.

وقالت: "نحن قلقون على سلامته وندعو إلى إطلاق سراحه على الفور. أولوياتنا الآن هي التأكد من سلامته وتزويده بأي مساعدة يحتاجها".

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة في الأول من فبراير، وقام باعتقال متظاهرين، من بينهم صحفيون متهمون بالتحريض على المجلس العسكري الذي فرض قيودا على الوصول إلى الإنترنت، وحظر البث عبر الأقمار الصناعية وألغى تراخيص العديد من المؤسسات الإخبارية.
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