عربي-دولي

طهران: لا حاجة لمفاوضات مع واشنطن خارج إطار الاتفاق النووي

Lebanon 24
25-05-2021 | 16:30
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أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بإمكانية حل القضايا العالقة لاستئناف العمل بالاتفاق النووي لبلاده والتوصل إلى تفاهم في فيينا قربيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه، القول إنه لا ضرورة للتفاوض مع واشنطن على ملفات خارج إطار الاتفاق النووي.

وتحدث عن تمديد بلاده لاتفاقٍ للمراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن التمديد "رسالة واضحة مفادها أن الجمهورية الإسلامية مصممة على إنجاح مفاوضات فيينا في أقرب وقت".

وغادر مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس الفريق الإيراني المفاوض عباس عراقجي طهران صباح اليوم إلى فيينا للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات.
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