وزير الخارجية البريطاني يدعو إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى حل الدولتين

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عشية محادثات يجريها اليوم الأربعاء في إسرائيل والأراضي ‏الفلسطينية، إلى إنهاء «دوامة العنف» عبر العودة إلى الحل القائم على أساس الدولتين‎.

وتأتي زيارة راب التي تستغرق يوماً واحداً بعد أن كان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن قد تعهد الثلاثاء خلال ‏جولة له في الشرق الأوسط بإعادة بناء العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين عبر إعادة فتح قنصلية في القدس ‏وتقديم الأموال لمساعدة قطاع غزة‎.

وقالت الخارجية البريطانية، إن راب سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ورئيس السلطة ‏الفلسطينية محمود عباس في رام الله، إلى جانب كبار المسؤولين في حكومتيهما‎.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية لدعم ترسيخ وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس والذي أنهى ‏تصعيداً دامياً استمر أحد عشر يوماً‎.

ورحب راب بوقف إطلاق النار قائلاً في بيان، إن «من المهم أن يركز جميع الأطراف الآن على ضمان ‏استمراره‎»‎، معتبراً أن الأحداث الأخيرة «تظهر الحاجة الملحة لإحراز تقدم حقيقي نحو مستقبل أكثر إيجابية لكل ‏من الإسرائيليين والفلسطينيين وكسر حلقة العنف التي أودت بحياة كثيرين‎».

وشدد راب على أن «المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين باعتباره الطريقة الأفضل لتحقيق سلام دائم‎».