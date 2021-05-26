عربي-دولي

وزير الخارجية البريطاني يدعو إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى حل الدولتين

Lebanon 24
26-05-2021 | 00:00
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دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عشية محادثات يجريها اليوم الأربعاء في إسرائيل والأراضي ‏الفلسطينية، إلى إنهاء «دوامة العنف» عبر العودة إلى الحل القائم على أساس الدولتين.

 

وتأتي زيارة راب التي تستغرق يوماً واحداً بعد أن كان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن قد تعهد الثلاثاء خلال ‏جولة له في الشرق الأوسط بإعادة بناء العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين عبر إعادة فتح قنصلية في القدس ‏وتقديم الأموال لمساعدة قطاع غزة.

 

وقالت الخارجية البريطانية، إن راب سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ورئيس السلطة ‏الفلسطينية محمود عباس في رام الله، إلى جانب كبار المسؤولين في حكومتيهما.

 

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية لدعم ترسيخ وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس والذي أنهى ‏تصعيداً دامياً استمر أحد عشر يوماً.

 

ورحب راب بوقف إطلاق النار قائلاً في بيان، إن «من المهم أن يركز جميع الأطراف الآن على ضمان ‏استمراره»، معتبراً أن الأحداث الأخيرة «تظهر الحاجة الملحة لإحراز تقدم حقيقي نحو مستقبل أكثر إيجابية لكل ‏من الإسرائيليين والفلسطينيين وكسر حلقة العنف التي أودت بحياة كثيرين».

 

وشدد راب على أن «المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين باعتباره الطريقة الأفضل لتحقيق سلام دائم».

المصدر: الشرق الأوسط
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