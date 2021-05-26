مشاورات فلسطينية ـ أردنية ـ مصرية مكثفة لعملية سياسية جديدة





وقالت مصادر سياسية في رام الله لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التنسيق بدأ قبل وصول إدارة الرئيس جو بايدن للحكم، لكنه تكثف وأخذ منحى متسارعاً بعد الحرب على القطاع، وإبداء الإدارة الأميركية رغبة في إيجاد حل شامل يقوم على حل الدولتين، وليس مجرد حل جزئي في قطاع غزة. وأضافت: «لأجل ذلك يجري تنسيق مكثف بين رام الله وعمان ومصر، يقوم على وضع خطة لإطلاق عملية سياسية جديدة، وهذا متفق عليه وجرى إبلاغه أيضاً للولايات المتحدة».



وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، على ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي. وقال أثناء استقباله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن القيادة الفلسطينية مستعدة فوراً للانخراط في مسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي، يؤدي لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية. كتبت "الشرق الأوسط": يعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن من أجل وضع خطة تحظى بدعم عربي ثم أميركي، من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق، الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.وقالت مصادر سياسية في رام الله لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التنسيق بدأ قبل وصول إدارة الرئيس جو بايدن للحكم، لكنه تكثف وأخذ منحى متسارعاً بعد الحرب على القطاع، وإبداء الإدارة الأميركية رغبة في إيجاد حل شامل يقوم على حل الدولتين، وليس مجرد حل جزئي في قطاع غزة. وأضافت: «لأجل ذلك يجري تنسيق مكثف بين رام الله وعمان ومصر، يقوم على وضع خطة لإطلاق عملية سياسية جديدة، وهذا متفق عليه وجرى إبلاغه أيضاً للولايات المتحدة».وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، على ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي. وقال أثناء استقباله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن القيادة الفلسطينية مستعدة فوراً للانخراط في مسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي، يؤدي لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وتحدث عباس عن آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة لوقف العدوان الإسرائيلي، «الذي ما زال قائماً على شعبنا في الضفة والقدس»، مشدداً على ضرورة أن تتكثف جهود إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وأن تشمل التهدئة التي يجري العمل عليها أيضاً، وقف اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتطرفين المدعومين من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، وفي الضفة، واحترام الوضع التاريخي وبما يشمل الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. كما جدد عباس التأكيد على استعداد القيادة الفلسطينية لمواصلة الحوار الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ملتزمة بالشرعية الدولية.



ووصل الصفدي إلى رام الله بتكليف من العاهل الأردني عبد الله الثاني «لإيصال رسالة دعم واستعداد دائم لتنسيق الجهود». وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الصفدي نقل رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس محمود عباس، أكد خلالها موقف الأردن الثابت في دعم ومساندة شعبنا وحقوقه المشروعة، وإدانة العدوان الإسرائيلي الأخير عليه. وأضاف: «تحدثنا خلال اللقاء عن أهمية هذه المرحلة وضرورة استكمال التنسيق الأردني الفلسطيني الذي نعتبره مهماً، وكان الحديث ليس فقط في تثبيت التهدئة إنما في تهدئة دائمة تشمل القدس الشرقية والضفة الغربية كما قطاع غزة».