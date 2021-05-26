بيل غيتس يظهر بحقيبة فيها بقايا طعام بأول نزهة بعد الطلاق (صورة)

ظهر الملياردير الأميركي بيل غيتس في أول نزهة علنية بعد إعلان طلاقه، وهو يحمل حقيبة فيها بقايا طعام عشائه.

ونشرت شبكة "سي إن بي سي عربية" صورا لبيل غيتس وهو يحمل حقيبة بها طعام من أحد المطاعم، وذلك في أول نزهة علنية له منذ إعلانه عن طلاقه من ميليندا غيتس.

وأضافت أن مؤسس شركة مايكروسوفت يأخذ إلى المنزل حقيبة بها بقايا طعام متبقي من عشائه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" في وقت سابق، إن غيتس البالغ من العمر 65 عاما كان في مدينة مانهاتن، بعدما سافر بصحبة بعض الأشخاص على متن طائرته الخاصة، بما في ذلك فتاة يُعتقد أنها ابنته الصغرى فيبي (18 عاما) وصديقها تشاز فلين.

وتوجه غيتس ورفاقه، لتناول الطعام في نوبو في مدينة نيويورك مع ابنته فيبي وصديقها، ومجموعة كبيرة من حراس الأمن.

وكان بيل وميليندا غيتس، قد أعلنا انفصالهما، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد 27 عاما من الزواج.

يشار إلى أن بيل غيتس يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في قائمة أغنياء العالم، إذ تقدر ثروته تقدر بنحو 124 مليار دولار، طبقا لفوربس.