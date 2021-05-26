عربي-دولي

وفاة "شكسبير"... أول رجل في العالم يحصل على لقاح كورونا

Lebanon 24
26-05-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-826974-637576091275559639.JPG
Doc-P-826974-637576091275559639.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توفي أول رجل في العالم يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد19)، وهو البريطاني الشهير باسم ويليام شكسبير.

 

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن شكسبير هو ثاني شخص في العالم يحصل على اللقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا، وأول رجل يقدم على تلك الخطوة، حيث سبقته إليها سيدة تدعى مارغريت تبلغ من العمر 91 عاما.

 

وتوفي شكسبير في المستشفى عن عمر ناهز 81 عاما بعد معركة طويلة مع مرض ليس له علاقة بفيروس كورونا.

 

وكان شكسبير الذي يعرف أيضا باسم بيل، كان قد احتل عناوين الصحف العالمية في ما يسمى بـ V-Day في 8 كانون الأول بعدما تلقى أول جرعة من اللقاح في مستشفى جامعة كوفنتري ووارويكشاير.

 

وكشف عضو مجلس مدينة كوفنتري ، جين إينيس، وهو صديق لشكسبير، إنه توفي يوم الخميس الماضي، وأضاف "أفضل تكريم لبيل هو الحصول على اللقاح".

 

وقالت مستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشير، إن شكسبير، الموظف السابق في رولز رويس، توفي بسبب سكتة دماغية.

 

من جانبه صرحت جوي، زوجة شكسبير قائلة "كان بيل ممتنًا جدًا لمنحه الفرصة ليصبح من أوائل الأشخاص في العالم الذين حصلوا على اللقاح".

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-26
16:30 | 2021-05-26
16:00 | 2021-05-26
15:30 | 2021-05-26
15:30 | 2021-05-26
15:00 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website