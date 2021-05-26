تطعيم نصف عدد البالغين في الولايات المتحدة!

أفادت بيانات جديدة بأن نحو نصف عدد البالغين في الولايات المتحدة، أي حوالي 130 مليون شخص، تم تطعيمهم بشكل كامل بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في فترة زمنية ستة أشهر، بحسب ما نقله موقع الإذاعة الأميركية العامة "أن بي أر" عن البيت الأبيض، الثلاثاء.وتلقى أكثر من 60 في المئة من البالغين (ما يقرب من 160 مليون شخص) بالفعل جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخصة في الولايات المتحدة.وقال سايروس شاهبار، المسؤول عن بيانات التطعيم في البيت الأبيض في تغريدة "الآن تم تطعيم 50 في المئة من البالغين الأميركيين بشكل تام". وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص تلقوا جرعتين من لقاحي "موديرنا" أو "فايزر/بيونتيك" أو جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون".وبعد بداية بطيئة في نهاية عام 2020، قادت إدارة الرئيس، جو بايدن، حملة تطعيم شاملة، لكن الحملة تباطأت بين منتصف أبريل ومنتصف مايو مجددا، مع صعوبة في إقناع المشككين وغير المهتمين.ووفقا لـ"مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي)، فإن هناك 70 مليون جرعة لقاح أخرى قيد التوزيع حاليا.وبدأ التطعيم بلقاح "فايزر" للمراهقين اعتبارا من سن 12 قبل نحو أسبوعين.وكان الرئيس الأميركي حدد هدفا على صعيد التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، يقضي بإعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ70 في المئة من البالغين بحلول العيد الوطني، في الرابع من يوليو.