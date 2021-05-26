روحاني يبعث برسالة إلى خامنئي.. هذا مضمونها

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، طالبه فيها بالسماح بمنافسة أكبر في الانتخابات الرئاسية.

وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة، إنه "بعث برسالة إلى المرشد الأعلى طالبه فيها بالتدخل بعد قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أمس الثلاثاء، "قائمة المرشحين الذين أكد مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية في ايران"، مشيرة إلى أن القائمة تضم 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية، وهم: "رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة".

وحسب الأسماء التي نشرتها وكالة "فارس"، فقد تم "استبعاد رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بالإضافة إلى إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الحالي".

وبعد الإعلان عن المرشحين النهائيين للدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية وتأييد أهليتهم، يمكن لهم ممارسة الحملة الانتخابية في الفترة المحددة من يوم الجمعة 28 أيار الجاري حتى يوم الأربعاء 16 حزيران المقبل، أي لمدة عشرين يوما، وخلال اليومين المتبقين بإجراء الانتخابات أي الخميس والجمعة يسود الصمت الانتخابي.

وستجري الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 18 حزيران المقبل، كما ستجري انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الاسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة.