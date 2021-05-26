عربي-دولي

"إس - 500 " ستغير موازين القوى في العالم.. هذا ما أعلنه محلل عسكري روسي

Lebanon 24
26-05-2021 | 06:00
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قال المحلل العسكري الروسي المعروف، إيغور كوروتشينكو، معلقا على إعلان فلاديمير بوتين عن انتهاء اختبار منظومة "إس -500" الروسية إن هذه المنظومة ستغير موازين القوى في العالم.

وأعاد المحلل إلى الأذهان أن نسبة تزويد قوات الدفاع الجوي الروسية بمنظومات "إس – 400" للصواريخ المضادة للجو بلغت في الوقت الراهن 70%.

وأوضح أن منظومة "إس – 500 بروميتاي" تستطيع، خلافا عن منظومة "إس – 400"، تدمير الأهداف المحلقة في الفضاء بسرعة 7 كيلومترات في الثانية. وبمقدور "إس – 500"، حسب كوروتشينكو، إصابة 10 أهداف فضائية من هذا النوع في آن واحد. ويعني ذلك أن المنظومة الروسية قادرة على تنفيذ المهام الاستراتيجية، إذ أن الغاية منها هي تدمير الأهداف الفضائية والجوية، بما فيها الأهداف المحلقة بسرعة فرط الصوتية على مسافة 600 كيلومتر. ولا يمتلك أي بلد آخر غير روسيا مثل هذا السلاح الخطير.

وعلاوة على ذلك فإن منصات الصواريخ "إس – 500" تتميز بقابلية فائقة للانتقال من موقع آخر بعد إطلاق الصواريخ، ما يصعب على العدو تدميرها.

فيما يتعلق بتصدير تلك المنظومات قال المحلل إنه يستبعد ذلك في الأعوام القادمة، إذ أن الجيش الروسي يجب أن يزود بها بالدرجة الأولى.

 يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس في اجتماع قيادات وزارة الدفاع وقطاع الصناعات الحربية الروسية الذي عقد في مدينة سوتشي بجنوب روسيا أن اختبارات منظومة "إس – 500 بروميتاي" للدفاع الجوي والفضائي توشك أن تنتهي.
المصدر: روسيا اليوم
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