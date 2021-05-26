المتحور الهندي يجتاح الاقليم.. هذا ما أعلنته "الصحة العالمية"

أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، الأربعاء، في تقرير أنّ السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند قد رُصِدت رسميّاً في 53 إقليماً.كما تلقّت المنظّمة معلومات من مصادر غير رسميّة تُفيد بأنّ المتحوّر (B.1.617) رُصِد في 7 أقاليم أخرى، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 60.وأكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19 في وقت تخفف دول عدة إجراءات الحجر التي فرضتها للحد من الجائحة.وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند حاجز 27 مليونا، اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت الإصابات اليومية بواقع 208,921 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بينما زادت الوفيات بواقع 4157.وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 27.16 مليون بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 311,888، وفقا لبيانات وزارة الصحة.