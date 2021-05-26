الجيش المصري ينتشر في 3 دول.. ما السبب؟

ينتشر الجيش المصري في 3 دول عربية للمشاركة في تدريبات ومناورات عسكرية في كل من "السودان - الإمارات - تونس".وتنوعت تلك التدريبات ما بين "الجوية – البحرية – الدفاع الجوي - البرية"، حيث تختلف من حيث الأسلوب والتنفيذ.ويشارك الجيش المصري في السودان في التدريب المشترك "حماة النيل" بعناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين والذي يأتي استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة "نسور النيل -1 ونسور النيل -2".وأعلنت القوات المسلحة المصرية في 21 أيار، عن انطلاق فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3" والذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة.في التاسع عشر من شهر مايو، أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان لها عن انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك "Phoenix Express-2021" والذى تجرى فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس بالبحر المتوسط، بمشاركة 13 دولة "مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا".ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تساهم فى تحقيق التجانس بين قوات الدول المشاركة، وعقد عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والمؤتمرات التنسيقية بغرض توحيد المفاهيم فى تعزيز الأمن البحرى وتأمين خطوط المواصلات البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الاعتراضية بالبحر.