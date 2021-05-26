بعد وفاة شابة.. دولة تعلق استخدام هذا اللقاح

قررت بلجيكا، اليوم الأربعاء، تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكوفيد-19 لمن هم تحت سن الـ41 بعد وفاة امرأة يقل عمرها عن 40 عاما عقب تلقيها اللقاح بسبب مضاعفات تمثلت في تجلط الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.وبحسب صحيفة "لوفيف" البلجيكية فقد طلبت بلجيكا رسميا من الوكالة الأوروبية للأدوية إجراء المزيد من الأبحاث حول اللقاح بعد أن توفيت امرأة بسبب تخثر في الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

هذا وقد كانت المرأة تلقت لقاح "جونسون أند جونسون" في الخارج وليس ضمن حملة التلقيح التي قامت بها بلجيكا وقد توفيت في ال21 من الشهر الجاري.وكانت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا قد دعمت، الشهر الماضي، استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"، بعد فحص حالات نادرة في تخثر الدم لدى البالغين في الولايات المتحدة الذين تلقوا جرعة.يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أوصت في وقت سابق بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون "لاعتبارات احترازية".