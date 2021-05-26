انفجار في مجمع للبتروكيماويات جنوبي إيران

قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح في انفجار خط لنقل الأوكسجين إلى مصنع للبتروكيماويات في منطقة عسلويه بجنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة "إسنا" للأنباء، الأربعاء.ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن الانفجار وقع صباح اليوم وتسبب باندلاع حريق تمكنت الهيئات المعنية من اخماده في وقت لاحق، وفق المصدر نفسه.