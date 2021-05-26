عربي-دولي

هل وصلت الحرارة إلى 55 درجة في هذا البلد العربي؟

Lebanon 24
26-05-2021 | 10:30
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان حقيقة وصول درجة الحرارة في البلاد إلي 55 درجة مئوية.

ونفت هيئة الأرصاد، "ما تمت إشاعتة عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن درجة الحرارة ستصل إلي 55، وتلفت انتباه المواطنين إلى عدم الإلتفات لتلك الاشاعات لبث الرعب والهلع وسط المجتمع من غير المختصين الذين يدرجون مع أسمائهم عبارة (راصد جوي أو غيره ) أؤلئك ليس لهم علاقة بهيئة الأرصاد، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكدت الهيئة، أن "الجهة الوحيده المناط بها والمخول لها إصدار كل مايتعلق بالطقس هي الهيئة العامة للأرصاد الجوية ولا يحق لأحد من منتسبيها التحدث عن الطقس إلا من خلال القنوات الرسميه التابعة لها".

وأضافت أنه "من خلال الرصد لدرجات الحرارة خلال العشر سنوات الماضية وفي أقصى درجات ارتفاعها لم تتخطى ال 49°م وال 48°م خلال شهر مايو، حيث تم رصدها في محطتي (أبو حمد وكريمة)"، مشيرة إلى أن المختصين في علم الطقس والمناخ يدركون أن التغيير في درجات الحرارة لا يحدث بين ليلة وضحاها إذ تحتاج لسنوات قد تصل من 30 إلي 50 سنه وهذا ما يعرف بالتغير المناخي".
المصدر: سبوتنيك
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