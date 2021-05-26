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مصر في الصدارة.. إليكم أقوى 6 جيوش في أفريقيا (صورة)

Lebanon 24
26-05-2021 | 11:00
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تمتلك القارة الأفريقية عشرات الجيوش، بعضها يمتلك قدرات متواضعة وأخرى تصنف ضمن أقوى جيوش العالم، ويحتل الجيش المصري المرتبة رقم 1 بين أقوى جيوش القارة الأفريقية، بينما يصنف عالميا في المرتبة رقم 13، في حين يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 6 في أفريقيا والمرتبة رقم 60 عالميا.
 
إنفوجرافيك... ما هي أقوى 6 جيوش في أفريقيا؟
المصدر: سبوتنيك
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