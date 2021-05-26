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قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

Lebanon 24
26-05-2021 | 12:10
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 أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن "سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأميركية"، بحسب شرطة الولاية.
 
ولفتت لاحقاُ إلى أن عدد القتلى بلغ 8.
 
كما أفادت الشرطة الأميركية عن قتل مطلق النار.
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