قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن "سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأميركية"، بحسب شرطة الولاية.

ولفتت لاحقاُ إلى أن عدد القتلى بلغ 8.