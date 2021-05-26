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ماذا قال البطريرك يوحنا العاشر عن الانتخابات الرئاسية السورية؟

Lebanon 24
26-05-2021 | 12:13
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علق بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر على الانتخابات السورية، عقب ادلائه بصوته فى مركز الاسية الانتخابي اليوم، فقال: "سرنا بما شاهدنا فى سفاراتنا خارج سوريا من اقبال عظيم من أبنائنا فى المغترب على الانتخابات، واليوم المشهد مماثل داخل سوريا، وهو دليل على أن الشعب السوري اتخذ قراره بان يصنع مستقبله عبر انتخابات شرعية ودستورية".

وأضاف: "يوم الاستحقاق الدستورى حدث مهم جدا فى تاريخ سوريا وحق وواجب وطني لكل سوري".

واكد المعاون البطريركى للسريان الارثوذكس المطران بطرس قسيس بدوره، ان "هذا اليوم هو المنتظر بعد السنوات الصعبة العجاف فى تاريخ سوريا، حيث يعبر الشعب عن قراره الوطني المستقل والحر بانتخاب رئيسه للسنوات القادمة"، وقال: "جئنا اليوم لندلي بأصواتنا ونقول ان بلدنا بخير وسيظل بخير، بهمة أبنائه بعد سنوات عجاف كانت بالغة الصعوبة ومليئة بالتضحيات".
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