عربي-دولي

السفارة الأميركية تدعو إلى "تحقيق معمق" في العنف ضد المتظاهرين في العراق

Lebanon 24
26-05-2021 | 22:30
A-
A+
Doc-P-827216-637576550273506357.jpg
Doc-P-827216-637576550273506357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت السفارة الأميركية في بغداد عن انزعاجها "الشديد" جراء التقارير التي تحدثت عن مقتل مدنيين خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية أمس الثلاثاء.

وأكدت السفارة في منشور على صفحتها في فيسبوك "دعمها لحق جميع العراقيين في التجمهر والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعمال عنف أو انتقام".

ودعت الحكومة إلى إجراء "تحقيق عاجل ومعمق بغية اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على أعمال العنف والإضطلاع بها".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-26
16:30 | 2021-05-26
16:00 | 2021-05-26
15:30 | 2021-05-26
15:00 | 2021-05-26
14:30 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website