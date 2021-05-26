السفارة الأميركية تدعو إلى "تحقيق معمق" في العنف ضد المتظاهرين في العراق

أعربت السفارة الأميركية في بغداد عن انزعاجها "الشديد" جراء التقارير التي تحدثت عن مقتل مدنيين خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية أمس الثلاثاء.وأكدت السفارة في منشور على صفحتها في فيسبوك "دعمها لحق جميع العراقيين في التجمهر والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعمال عنف أو انتقام".ودعت الحكومة إلى إجراء "تحقيق عاجل ومعمق بغية اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على أعمال العنف والإضطلاع بها".