عربي-دولي

مستشارة الأسد: قد نشهد قريبا نتائج في العلاقات بين دمشق والرياض

Lebanon 24
26-05-2021 | 23:30
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وفي تصريح لإذاعة "شام إف إم" المحلية، وصفت بثينة شعبان زيارة وزير السياحة السوري محمد رضوان مرتيني للرياض بأنها "خطوة إيجابية" وأشارت إلى أنها "لم تكن ممكنة قبل سنوات".

جاء ذلك تعليقا على مشاركة وفد من وزارة السياحة السورية أمس بالاجتماع الـ47 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض.

وحول الانتخابات الرئاسية اعتبرت شعبان أن "ما قام به الشعب السوري هو أبلغ رد على من حاول أن يصف ما جرى في البلاد بحرب أهلية وحاول التفريق بين أبناء الشعب وبين الشعب والجيش".

وفي رد على الموقف الذي أعلنته أمس خمس دول غربية وصفت الانتخابات السورية بأنها غير نزيهة وغير شرعية، قالت شعبان "لا تهمنا مواقف الدول الغربية، ويهمنا شعبنا أولا وثانيا حلفاءنا وأصدقاءنا، أما الجهات التي أرسلت إرهابيين وتآمرت علينا فلا تهمنا الحملات الإعلامية التي يقومون بها".
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