ميركل تتفق مع السيسي على ضرورة استمرار وقف النار في غزة

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتفقت في اتصال عبر الفيديو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف أن السيسي وميركل اتفقا أيضاً على "السعي من أجل استئناف المفاوضات السياسية".