سؤال أردني تهربت تل أبيب من الإجابة عنه!

وكانت الدعوات لحضور المحاضرة قد جرى توزيعها على السفراء المعنيين في العاصمة الأميركية، ومن بين الذين تلقوا دعوة للحضور كان أحمد ماهر، السفير المصري هناك في تلك الأيام، ثم وزير الخارجية بعدها، يرحمه الله، ومعه تلقى الدعوة نفسها الدكتور فايز الطراونة، سفير الأردن لدى أميركا في ذلك الحين، ثم وزير الخارجية أيضاً ورئيس الحكومة في مرحلة لاحقة.

القصة رواها الدكتور الطراونة في كتاب مذكراته الذي صدر في العاصمة عمان قبل أسابيع تحت هذا العنوان: «في خدمة العهدين»!وفي قاعة المحاضرة لاحظ الطراونة أن رئيس وزراء إسرائيل يتحدث عن السلام والأمن وفقط، وأنه يتجنب الحديث عن عنصر ثالث مكمّل للسلام والأمن في طبيعة العلاقة التي لا بديل عن أن تقوم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو عنصر الأرض؛ إذ لا جدوى من استحضار عنصرين منها من دون الثالث، لأنها جميعاً يكمل بعضها بعضاً، ولأن استبعاد أو تغييب واحد منها معناه إفساد الصيغة كلها.والصيغة المقصودة هي معادلة مدريد التي تتحدث عن القرارين 242 و338 الصادريْن عن الأمم المتحدة كأساس للحل في فلسطين، وقد كان جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي في وقت سلام مدريد، يشبّه ما يقول به القراران بطاولة تقف على ثلاث أرجل!وكان يقول إن طاولة هذا هو حالها يستحيل أن تقف على رِجلين اثنتين، وأن غياب رِجل من أرجلها الثلاث يجعلها تهتز لتسقط على الأرض في الحال، وأن هذه الأرجل الثلاث هي: السلام والأمن والأرض.كان نتنياهو يعرف وهو يحاضر متحدثاً عن رِجلين من أرجل الطاولة من دون الرِّجل الثالثة، أن ما يقول به لا يستقيم به الحال في الأرض المحتلة، وأن تجاهل الحديث عن الرِّجل الثالثة ليس معناه عدم وجودها أو حتى أهميتها، وأن هذا التجاهل منه أو من أي رئيس وزراء إسرائيلي يأتي في مكانه في المستقبل، سوف يظل يعيد القضية من جديد إلى مربعها الأول، وإنْ شئت قلت إلى نقطة الصفر!ولم يكن أمام السفير الطراونة إلا أن يعيد تذكير المحاضر بما عسى أن يكون قد نساه من أمر مدريد، ومن أمر أرجل طاولة الحل بالذات، ولم يكن نتنياهو قد نسي طبعاً، ولكنه كان يتناسى الأمر أيامها كما يتناساه هو نفسه في هذه الأيام!ومع ذلك، فإن الأهم هو السؤال الذي تلقاه المحاضر من السفير الأردني الذي توجه إليه سائلاً إياه بشكل مباشر على النحو الآتي: اسأل أي إسرائيلي... ما الذي يعطيه شعوراً حقيقياً بالأمان؛ أحدث الأسلحة وأخطرها، أم وجود 22 سفارة عربية في تل أبيب؟!قطعاً فوجئ نتنياهو بالسؤال، ولم يكن يتوقعه بهذه الصيغة، ولا كان يعرف كيف يجيب عنه، لأن الإجابة عنه ترتّب على حكومته وكل حكومة قادمة من بعده عدداً من الالتزامات، ومع ذلك فلقد أجاب عن السؤال بسؤال، ولو شاء لكان قد أجاب كما يتعين أن يجيب رجل مسؤول في مكانه.رد على السؤال فقال: أين هي؟! وهي إجابة تدل على رغبة في داخله في الهروب من الإجابة، لأنه يعرف أن 22 عاصمة عربية موجودة ومستعدة لفتح سفاراتها في تل أبيب، ولكنه فتح له شروطه ومتطلباته من إسرائيل بالتأكيد، وليس فتحاً بالمجان ولن يكون!هذه الشروط والمتطلبات مكتوبة بوضوح لا يشوبه أي غموض، في مبادرة السلام العربية التي جرى طرحها في قمة العرب في بيروت 2002 على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، يرحمه الله، وهي مبادرة تعيد إحياء حديث الطاولة ذات الأرجل الثلاث المتكاملة، ولا ترى للطاولة استقراراً في مكانها بغير أرجل ثلاث مستقرة أمامنا: السلام والأمن والأرض!