عربي-دولي

أصل كورونا".. بايدن يكشف رأي أجهزة الاستخبارات الأميركية

Lebanon 24
27-05-2021 | 00:30
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أجهزة الاستخبارات الأميركية منقسمة فيما يتعلق بمسألة منشأ «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن ذلك يشمل إما ظهوره بسبب انتقاله للبشر من حيوان مصاب أو تسربه بسبب حادث في مختبر.

وأضاف في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أنه دعا إلى إجراء مزيد من التحقيقات في منشأ الجائحة.

وحسب البيان، أمر الرئيس الأميركي أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة بـ«مضاعفة جهودها» لتوضيح منشأ «كوفيد - 19» وبتقديم تقرير خلال 90 يوماً.

وفي الأسابيع الأخيرة عادت نظرية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة، بعدما شبق أن استبعدها أكثر الخبراء.

وقال الرئيس إن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في أنحاء العالم للضغط على الصين كي تشارك في إجراء تحقيق دولي كامل وشفاف ويعتمد على الأدلة»، مبدياً أسفه لموقف بكين إزاء هذه القضية.
المصدر: الشرق الاوسط
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