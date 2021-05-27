بثينة شعبان: دول عربية قد تعيد النظر بالعلاقات مع سوريا بعد الانتخابات

أعلنت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ان عدة دول عربية قد تعيد النظر في موقفها تجاه العلاقات مع سوريا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وقالت شعبان إن "بعض الدول العربية ستعيد النظر في سياساتها مدركة أن إضعاف سوريا يعني إضعاف العالم العربي كله".

وحول انعكاس العملية الانتخابية على العلاقات في المنطقة، قالت شعبان: "نأمل أن تراجع بعض الدول العربية قراراتها تجاه سوريا، ونرجو من الله أنهم قد اكتشفوا أن إضعاف سوريا هو إضعاف للموقف العربي أجمع، وأن قوة سوريا هي قوة للعرب جميعا، وأن سوريا بتاريخها لم تتعامل بكبر، حتى مع الأطراف التي وجهت لها ضربة هنا وضربة هناك".

وأضافت: "الشعب السوري اليوم قال كلمته دعما لوحدة سوريا وانتصارها ودعما لقيادة سوريا، وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد".

وتابعت: "اللافت في هذا الزحف الجماهيري على صناديق الاقتراع في كل مكان في سوريا هو أن الشعب السوري قد تجاوز بوعيه حملات التشويش والتضليل التي تشنها الدول الغربية ضدنا منذ بداية الحرب على سوريا، والتي هدفت إلى محاولة تشويه البوصلة لدى الشعب السوري والحديث عن حرب أهلية أو عن طوائف وأعراق ومذاهب في سوريا".