عربي-دولي

مطار "حميميم" في سوريا يستقبل جميع أنواع الطائرات

Lebanon 24
27-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-827373-637577059920942448.jpg
Doc-P-827373-637577059920942448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت "سبوتنيك" ان إمكانيات مطار قاعدة حميميم العسكرية في سوريا ازدادت لاستقبال الطائرات على اختلاف أنواعها وتقديم الخدمات الفنية لها بعد ترميم ممر المطار.

 

وقد حطت فيه ثلاث طائرات ثقيلة قدمت من روسيا هي قاذفات القنابل "تو-22إم3". وتحدث طياروها لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" حول مزايا الممر الجديد لمطار حميميم.

 

وأشار قائد إحدى الطائرات إلى أن الممر الجديد مستوٍ وأملس إلى درجة انتفت معها الحاجة إلى استخدام مظلة الفرملة لإيقاف الطائرة بعد هبوطها. وتم تجهيز المطار بالمعدات الجديدة التي تسهل على الطيار مهمة قيادة الطائرة أثناء هبوطها.

 

ونوّه أحد الطيارين إلى أن الممر الجديد مصنوع بطريقة تكنولوجية جديدة جعلت سطحه قطعة خرسانية واحدة تكاد تخلو من الوصلات بين البلاطات.

 

وقال طيار آخر إنه كان يجب على الطائرة الهابطة في السابق أن تفسح المجال لهبوط طائرة أخرى. أما الآن فيمكن أن تهبط الطائرات الواحدة تلو الأخرى بفاصل زمني يعادل الدقيقة الواحدة.

 

ولفت إلى أن مطار قاعدة حميميم سيتهيأ مع مرور الوقت لاستقبال الطائرات المدنية الكبيرة.

 

وأصبحت قاعدة حميميم في الفترة الأخيرة قاعدة لطائرات سلاح الجو الروسي التي تساعد القوات المسلحة السورية على مكافحة الإرهاب.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-27
16:30 | 2021-05-27
16:00 | 2021-05-27
15:44 | 2021-05-27
15:30 | 2021-05-27
15:00 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website