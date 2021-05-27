ابنة العاهل السعودي الوحيدة تدخل القفص الذهبي (صور)

انتشرت صور عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قيل انها تعود لإحتفال أقامته العائلة الملكية السعودية، بمناسبة عقد قران الأميرة حصة سلمان بن عبدالعزيز، كريمة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الوحيدة.

وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على "تويتر" فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود.

وأظهرت الصور، حضور الاحتفال الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء.

من زواج صاحبة السمو الملكي الأميره #حصه_بنت_سلمان بن عبدالعزيز ، الإبنه الوحيده للملك بين 12 أمير ، الملفت في حفل زواجها هو البساطه و الإلتزام بالإجراءات الإحترازيه .



أعرف ناس أجلو زواجاتهم لأن الإجراءات على قولتهم لا تليق بمقامهم . pic.twitter.com/OlAIHqmXoA — و لـ د سـ لـNAWAFــ ـما ن 🇸🇦 (@ksa2030_n) May 27, 2021

يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة الملك السعودي من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما.

أما الأمير فهد فقد شغل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.