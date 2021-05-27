"جمهوريو" الكونغرس" يتحرّكون ضدّ إيران.. وعقبة كبيرة أمام بايدن!

تستمرّ محاولات "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ الأميركي من أجل منع إدارة الرئيس، جو بايدن، من تخفيف العقوبات على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي.



وبحسب ما نقل موقع "العربية" عن صحيفة "Washington Free Beacon"، فإنّه وفي جديد محاولات "الجمهوريين" هذه، قدم السيناتور رون جونسون، بالإضافة إلى كل من جيمس ريش وتيد كروز وماركو روبيو وجون براسو تعديلا، يفرض على إدارة بايدن تقديم أي اتفاق نووي مع إيران بشكل معاهدة يصوت عليها مجلس الشيوخ.

عقبة أمام بايدن

وسيضع هذا المشروع إذا تم تمريره، عقبة كبيرة أمام فريق بايدن الساعي للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران.



فمع تقدم المفاوضات في فيينا بين طهران والدول الأوروبية، سيمنع هذا المشروع الإدارة الأميركية من توقيع أي اتفاق جديد بدون موافقة مجلس الشيوخ، كما سيحول دون رفع العقوبات الاقتصادية القاسية عن إيران من جانب واحد، إذ ينص على أنه "لا يجوز للرئيس التنازل عن العقوبات أو تعليقها أو تقليصها أو تقييد تطبيقها بأي طريقة"، بدون تصديق الكونغرس.