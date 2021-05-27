عربي-دولي

"حماس" تكشف عن الصواريخ الجديدة التي استخدمتها ضد إسرائيل

Lebanon 24
27-05-2021 | 07:30
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كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في مقطع فيديو عن الصواريخ الجديدة التي استخدمتها خلال الحرب الأخيرة ضد الإسرائيليين، في المعركة التي أطلقت عليها "سيف القدس" .

ومن بينها صاروخ "عياش 250" وهو "جيل جديد من أجيال الصواريخ المصنعة محليا، ويصل مداه لأكثر من 250 كيلومترا وبقوة تدميرية هي الأكبر، وانطلق الصاروخ لأول مرة تجاه مطار رامون بجنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، وقد جعل الصاروخ كل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرماه".

وصاروخ "A120"، وهو "طراز آخر من الصواريخ المصنعة محليا، يحمل رأسا متفجرا ذا قدرة تدميرية عالية، ويصل مداه إلى 120 كيلومترا، استخدم الصاروخ في قصف مدينة القدس ومدينة تل أبيب وضواحيها".

وصاروخ"SH85"، وهو "صاروخ جديد، يصل مداه إلى 85 كيلومترا، ويحمل رأسا ذا قدرة تدميرية عالية، استخدم في الضربات التي وجهت لمدينة تل أبيب ومطار بن غوريون".

كما أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" خلال معركة "سيف القدس" صواريخ استخدمتها سابقا.
المصدر: روسيا اليوم
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