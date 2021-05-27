5 أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم غرقاً.. والسبب صورة سيلفي

لقي 5 أفراد من عائلة واحدة حتفهم غرقا في إندونيسيا بعدما انهار جسر عائم تجمعوا عليه لالتقاط صورة "سيلفي"، كما أعلنت الشرطة بعد حادث مماثل حصل قبل أسبوعين، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".وكانت العائلة المؤلفة من 14 شخصا، على ضفاف بحيرة كاندي، وهي منطقة سياحية في غرب جزيرة سومطرة.وقال قائد الشرطة المحلية جنيدي نور: "كانوا يحاولون التقاط صورة سيلفي على الجسر العائم عندما وقع الحادث"، موضحا أن الموقع ليس خاضعا للمراقبة.وكان من بين الضحايا الخمس شاب يبلغ من العمر 17 عاما، فيما نجا بقية أفراد الأسرة.وأوضح إن رجال الإنقاذ انتشلوا الجثث وفتح تحقيق في الحادث.