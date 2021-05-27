عربي-دولي

انتشار دبابات وعجلات عسكرية.. ماذا يجري جنوبي بغداد؟ (صور)

Lebanon 24
27-05-2021 | 09:31
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أفادت "روسيا اليوم" أن القوات العراقية نشرت دبابات وعجلات عسكرية جنوبي العاصمة بغداد قبيل ساعات من اجتماع "مهم" يناقش التوتر بين الحشد الشعبي ورئيس الحكومة.

وقالت الوكالة إن "دبابات وعجلات عسكرية انتشرت في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، بالقرب من مصفاة الدورة النفطية، مع اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة".

وأضافت، أن "الانتشار كان بالقرب من جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء الحكومية، وقريب أيضا من قصر السندباد حيث مقر إقامة رئيس الجمهورية برهم صالح ومكان إنعقاد اجتماع اليوم بحضور رؤوساء الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى".
 
وكان مصدر أمني عراقي أعلن اعتقال قائد عمليات الأنبار في "هيئة الحشد الشعبي" قاسم مصلح من قبل قوة خاصة.
 
يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في "الحشد الشعبي"، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، اللذين قتلا في ضربة جوية لطائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في مطلع عام 2020.
 
مراسلنا: انتشار دبابات وعجلات عسكرية جنوبي بغداد (صور)
مراسلنا: انتشار دبابات وعجلات عسكرية جنوبي بغداد (صور)
المصدر: روسيا اليوم
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