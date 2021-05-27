"ميغ 31" روسية تعترض طائرة نرويجية فوق بحر بارنتس

اعترضت مقاتلة "ميغ 31" روسية، اليوم الخميس، طائرة دورية تابعة للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس، كانت تتجه صوب الحدود الروسية.



وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للأسطول الشمالي الروسي: "في السابع والعشرين من شهر أيار رصدت وسائل التحكم والسيطرة على المجال الجوي لبحر بارنتس هدفا طائرا يقترب من الحدود الروسية. ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلة من طراز "ميغ 31" وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "اوريون بي- 3سي" تابعة لسلاح الجو النرويجي ورافقتها عبر أجواء بحر بارنتس".

وأضاف البيان "بعد ابتعاد الطائرة النروجية عن الحدود الدولية لروسيا للاتحادية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدة مرابطتها، والتزمت المقاتلة الروسية "ميغ-31" بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي تمامًا أثناء تنفيذها مهمتها".وهذا ليس الاعتراض الوحيد خلال الشهر الجاري، عقب رصد طائرات عسكرية أجنبية بالقرب من الحدود الروسية؛ فقد اعترضت مقاتلة "سوخوي-30" قبل ذلك، مقاتلتين من طراز " داسو ميراج 2000" و طائرة للإمداد بالوقود تابعة لسلاح الجو الفرنسي فوق البحر الأسود، حيث لم يُسمح بأي انتهاك للحدود الروسية.يذكر أنه سبق وأعلن القائد العام للقوات الفضائية الجوية الروسية أنه كانت قد زاد في الآونة الأخيرة، عدد الطلعات التي تقوم بها الطائرات التابعة لحلف الناتو بالقرب من الحدود الدولية لروسيا، وذلك ليس فقط من قبل طائرات الاستطلاع وإنما من قبل الطائرات القتالية أيضا.