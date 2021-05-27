عربي-دولي

ملك الأردن يغرد عن لقاء ولي عهد أبوظبي... هذا ما قاله

Lebanon 24
27-05-2021 | 11:48
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عبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، عن سروره بزيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى عمان.

وقال ملك الأردن، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "سررت بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى عمان".

وأضاف: "في كل لقاء يجمعني مع أخي العزيز أبي خالد، يكون العنوان الأبرز خدوأجرى العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي مباحثات، في قصر بسمان الزاهر، تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير.

وأكد العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ عليه، مشددين على ضرورة العمل على المستويين الإقليمي والدولي، خلال الفترة المقبلة، لتحريك عملية السلام ودفعها إلى الأمام.

وشدد الملك على "ضرورة مواصلة بذل كل الجهود عربيا ودوليا لوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات استفزازية متكررة وغير قانونية في القدس والمسجد الأقصى، والتي قادت إلى التصعيد الأخير، وتؤجج التوتر والاحتقان بالمنطقة".

من جهته، عبر ولي عهد أبوظبي عن تقديره لجهود الأردن، بالتعاون مع مصر، في تحقيق التهدئة بقطاع غزة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني في رعاية الأماكن المقدسة بالقدس.مة بلدينا وشعبينا الشقيقين، وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
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