عربي-دولي

الأمم المتحدة: على حماس الكف عن إطلاق الصواريخ

Lebanon 24
27-05-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-827524-637577393869180809.jpg
Doc-P-827524-637577393869180809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الخميس، حركة حماس إلى الكف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وطالبت باشيليت، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إسرائيل بوقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية.
"انتهاك واضح"
وفي حين قالت إن القوات الإسرائيلية ربما ارتكبت "جرائم حرب" خلال القصف العنيف على غزة لمدة 11 يوماً، أضافت أن قصف حماس العشوائي للصواريخ أثناء النزاع كان أيضاً انتهاكاً واضحاً لقواعد الحرب.

كما ذكرت باشيليت أن صواريخ حماس "عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن استخدامها يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي"، موضحة: "مع ذلك، فإن تصرفات أحد الطرفين لا تعفي الطرف الآخر من التزاماته بموجب القانون الدولي".
إلى ذلك لفتت إلى أن "الضربات الجوية في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان أسفرت عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى المدنيين، فضلاً عن تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، ما يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للتمييز والتناسب بموجب القانون الإنساني الدولي".

وفي إشارة إلى تكتيكات حماس، قالت إن وضع أصول عسكرية في مناطق مدنية مكتظة بالسكان أو شن هجمات منها انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-27
16:30 | 2021-05-27
16:00 | 2021-05-27
15:44 | 2021-05-27
15:30 | 2021-05-27
15:00 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website