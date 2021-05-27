الأمم المتحدة: على حماس الكف عن إطلاق الصواريخ

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الخميس، حركة حماس إلى الكف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.



وطالبت باشيليت، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إسرائيل بوقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية.

"انتهاك واضح"

وفي حين قالت إن القوات الإسرائيلية ربما ارتكبت "جرائم حرب" خلال القصف العنيف على غزة لمدة 11 يوماً، أضافت أن قصف حماس العشوائي للصواريخ أثناء النزاع كان أيضاً انتهاكاً واضحاً لقواعد الحرب.



كما ذكرت باشيليت أن صواريخ حماس "عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن استخدامها يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي"، موضحة: "مع ذلك، فإن تصرفات أحد الطرفين لا تعفي الطرف الآخر من التزاماته بموجب القانون الدولي".