عربي-دولي

مصر ترسل مساعدات تونسية عاجلة إلى فلسطين عبر معبر رفح

Lebanon 24
27-05-2021 | 15:30
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أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، أن مصر أرسلت مساعدات تونسية عاجلة إلى فلسطين عبر معبر رفح البري، وذلك بعد وصولها جوا إلى القاهرة.

وجاء في بيان الجيش المصري، اليوم الخميس، أنه "وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للجمهورية التونسية، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للأشقاء فى دولة فلسطين".
 
وأضاف البيان أنه "تم تسهيل نقلها عبر معبر رفح البرى".

وأوضح أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المصرية المتواصلة لمساندة الفلسطينيين وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية والطبية لهم، مؤكدا على الدور المصرى الداعم للدول العربية ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطينى.
يُذكر أن مصر لعبت دورا رئيسيا، في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد 11 يوما من القتال المتواصل في أعنف المعارك بينهما منذ سنوات.

كما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.
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