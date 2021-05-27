قادما من الرياض.. المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي كبير مفاوضي "الحوثيين"

أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، عقب انتهاء زيارته إلى السعودية، مفاوضات في سلطنة عمان مع رئيس الوفد التفاوضي لحركة "أنصار الله" الحوثية محمد عبدالسلام.

وكتب عبدالسلام على حسابه في "تويتر" أنه ناقش مع المبعوث الأممي وفريقه صباح اليوم "الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه نظرا للوضع الإنساني الذي يعانيه الشعب اليمني جراء الحصار الظالم ومنع دخول المشتقات النفطية وإغلاق المطارات، وبما يمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة".

ولم يصدر مكتب المبعوث الأممي حتى الآن بيانا بخصوص الاجتماع الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط.



ويأتي ذلك بعد يوم من ختام زيارة غريفيث إلى الرياض التي التقى خلالها مسؤولين كبار في السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي الخاص بشأن اليمن تيموثي ليندركينغ.