تركيا وروسيا.. 3 خلافات "مستترة" تهز "معادلة التوازن الصعبة"

تشوب العلاقة بين روسيا وتركيا 3 خلافات "مستترة"، بمعنى أن تداعياتها لم تخرج إلى العلن وبشكل رسمي، بل بقيت خلال الأسابيع الماضية ضمن خانة الأخذ والرد غير المباشر، وهو ما أظهره الجو العام الذي ألقى بظلاله السلبية بصورة مفاجئة، وبسبب تحولات طرأت.
ومن شأن هذه الخلافات بحسب مراقبين أن تعقّد "معادلة التوازن الصعبة" التي تسير بها موسكو وأنقرة منذ سنوات، حيث يحاول كل طرف أن يسير بهدوء بموازاة الطرف الآخر من أجل تحقيق المصالح المرحلية. وفي المقابل قد لا تؤدي هذه الخلافات في نهاية المطاف للوصول إلى درجة عالية من التوتر والتصعيد، بناء على عدة اعتبارات.
وتتداخل المصالح الروسية - التركية في عدة ملفات إقليمية ودولية، من بينها الملفين السوري والليبي، بالإضافة إلى ملفات تصدرت الواجهة مؤخرا وتركّزت الأنظار عليها، أولا في أثناء الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، وصولا إلى التطورات المتعلقة بملف أوكرانيا وبولندا التي أعلنت عزمها منذ أيام شراء طائرات مسيّرة بدون طيار من أنقرة.
ويسير الطرفان أيضا في صفقة لشراء منظومة الصواريخ الروسية "s400"، والتي كانت وما زالت حجر عثرة في طريق العلاقات بين تركيا وحليفتها في "الناتو" الولايات المتحدة الأميركية.
وهناك تقاطع اقتصادي كبير أيضا، يتعلق بجزء كبير منه باتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي "السيل التركي"، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبيا عبر تركيا، وهو الذي يركّز عليه الساسة الأتراك والروس بشكل كبير، ويتداول ذكره كثيرا الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
"ضغوط خفية"
في ما يخص الخلافات بين البلدين فكان أولها في مطلع نيسان الماضي، بعد التوتر العسكري الذي نشب بين روسيا وأوكرانيا، وما تبع ذلك من زيارة أجراها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة التركية أنقرة، من أجل توقيع اتفاقيات، من بينها عسكرية، وتخص الحصول على توريدات من الطائرات المسيرة التركية.
الزيارة أثارت غضب موسكو آنذاك، وتمت ترجمته بتصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي، يوري يوريسوف بقوله إن روسيا ستدقق في احتمال التعاون العسكري والتقني في تركيا، إذا باعت أنقرة طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا.
وفي مقابل ذلك صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف تعليقا على تقارير أن أنقرة قد تبيع طائرات بدون طيار لكييف، بأن موسكو حثت الدول المسؤولة، بما في ذلك تركيا، على "تحليل الوضع وتصريحات نظام كييف العدائية التي لا تنتهي" وحذرتها من تأجيج هذه التطلعات العسكرية.
وعلى الرغم من رسائل الطمأنة التي بعثت بها أنقرة إلى موسكو بشأن صفقة الطائرات المسيرة، إلا أن ذلك لم يكن كفيلا بزوال المخاوف الروسية والتحذيرات أيضا، الأمر الذي دفع الأخيرة لخطوة اعتبرت بمثابة الخلاف الثاني.