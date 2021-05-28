عربي-دولي

بعد خسارته أمام الأسد.. هكذا علّق المرشح الرئاسي محمود مرعي

Lebanon 24
28-05-2021 | 10:30
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قال المرشح للانتخابات الرئاسية السورية محمود مرعي لـ"سبوتنيك" تعليقا على فوز الرئيس بشار الاسد بالانتخابات، "طبيعي ان يفوز الأسد بهذه الانتخابات ونحن نحترم إرادة الشعب السوري".
 
وأضاف: "الرئيس الأسد صمد خلال 10 سنوات من العدوان الغربي والارهابي على سوريا".

وقال مرعي: "سوريا الديمقراطية والتعددية وليدة وحديثة بها وهذا أمر طبيعي بعد 50 سنة من غياب التعددية عنها لذلك نحن نحترم ادارة الشعب وفتحنا ثغرة بجدار الاستبداد". 

وأضاف: "لدينا مشروع للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية وللأسف حتى الآن لا يوجد تفعيل للحياة السياسية ونريد تفعيلها وأن نطور سوريا وأن نغير ببنية النظام نحو نظام تعددي ديمقراطي".

وتابع: "بالتأكيد نحن نحترم إرادة الشعب السوري".

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري، في وقت سابق مساء أمس، فوز الأسد برئاسة الجمهورية بأغلبية مطلقة بلغت نسبتها 95.1 في المائة في حين حصل المرشح الثاني المعارض محمود مرعي على نسبة من الأصوات بلغت 3.3 في المائة في حين حصل المرشح عبد الله على نسبة 1.5 في المائة من أصوات الناخبين داخل وخارج سوريا.
المصدر: سبوتنيك
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